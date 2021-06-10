Группа «АлоэВера» сообщила об отмене концертов из-за давления на организаторов

Солистка группы и жена политика Ильи Яшина Вера Мусаелян рассказала «Эху Москвы», что по этой причине не состоится выступления в Казани и в Петербурге на фестивале «Стереолето», где, по ее словам, пригрозили отменить весь фестиваль.

Вера Мусаелян добавила, что организаторы концертов обескуражены ситуацией и не знают, как поступать.

Ранее группы «Ногу свело!», «Порнофильмы», «Тараканы», «Несчастный случай», музыкант Noize MC запустили петицию с требованием прекратить давление на исполнителей из-за их гражданской позиции.

