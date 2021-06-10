Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга признал структуры Алексея Навального экстремистскими

Их участникам будет грозить до шести лет лишения свободы. Как передает «Интерфакс», Мосгорсуд постановил обратить в доход государства имущество Фонда борьбы с коррупцией*, который власти считают иноагентом, после удовлетворения требований кредиторов.

Согласно решению суда, ФБК* и штабы Навального* должны быть немедленно ликвидированы. Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции, сообщает объединение «Команда 29», чьи адвокаты защищают ФБК*. Они подсчитали, что во время прений прокурор говорил всего 47 секунд, а представители Минюста и МВД вовсе отказались выступать. На заседание не пустили публику и журналистов из-за того, что в деле есть засекреченные материалы. Слушания продолжались больше 12-ти часов. Перед вынесением решения все защитники вышли из зала.

Адвокат Илья Новиков, который защищал ФБК*, отметил, что судьям и прокурорам, которые участвуют в подобных делах, стоит помнить, что время президентства Владимира Путина когда-нибудь закончится.

На решение суда уже отреагировал находящийся в колонии политик Алексей Навальный. В письме, которое опубликовано в его инстаграме, говорится, что когда коррупция – основа государственной власти, то борцы с коррупцией – экстремисты.

* — власти считают организацию иностранным агентом и экстремистской организацией.