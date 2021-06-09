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23:02, 09 июня 2021

В Благовещенске напали на журналиста, сотрудничающего с «Радио Свобода», которое власти считают иноагентом

Андрей Афанасьев рассказал, что трое человек эти вечером повалили его на асфальт возле подъезда его дома и минут 10 целенаправленно били по лицу. Через некоторое время на улице появились другие прохожие и спугнули нападавших. Андрей Афанасьев предположил, что избиение может быть местью за его публикации.


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