В Благовещенске напали на журналиста, сотрудничающего с «Радио Свобода», которое власти считают иноагентом

Андрей Афанасьев рассказал, что трое человек эти вечером повалили его на асфальт возле подъезда его дома и минут 10 целенаправленно били по лицу. Через некоторое время на улице появились другие прохожие и спугнули нападавших. Андрей Афанасьев предположил, что избиение может быть местью за его публикации.