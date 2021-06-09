Мосгорсуд признал ФБК, который власти считают иноагентом, и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

Незадолго до этого все защитники структур политика покинули зал после 12,5 часов нахождения в суде без еды и воды, сообщает правозащитное объединение «Команда 29», чьи юристы участвуют в процессе. Судья огласил решение в присутствии только прокурора за закрытыми дверями. Как передают информагентства, решение о ликвидации организаций должно быть выполнено немедленно. Их участникам грозит до шести лет лишения свободы. На сайте Мосгорсуда говорится, что процесс рассматривал судья Вячеслав Полыга.