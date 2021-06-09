УЕФА отстранил латвийский футбольный клуб «Вентспилс» на семь лет от участия в Еврокубках

Президент команды Адлан Шишханов отстранен пожизненно. Причиной стал матч Лиги Европы с французским «Бордо». По информации газеты «Спорт-Экспресс», представители латвийского клуба пытались подкупить российского арбитра Сергея Лапочкина, о чем тот не доложил в УЕФА. В результате, Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня отстранил Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет.

