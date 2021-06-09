Немецкая автокомпания BMW предупредила о сокращении производства из-за дефицита микросхем

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря корпорации. Дефицит микросхем носит глобальный характер и, по словам экспертов, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.