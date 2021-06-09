Еще трое пострадали. По сведениям ведомства, в провинции Хасеке подорвался на неустановленном взрывном устройстве бронеавтомобиль российской военной полиции. В Минобороны пообещали показать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.
Министерство обороны сообщило о гибели российского военнослужащего в Сирии
Еще трое пострадали. По сведениям ведомства, в провинции Хасеке подорвался на неустановленном взрывном устройстве бронеавтомобиль российской военной полиции. В Минобороны пообещали показать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.