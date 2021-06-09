Прокуратура попросила в случае признания структур Алексея Навального экстремистскими сразу их запретить

Это сообщил один из адвокатов ответчиков по иску Илья Новиков. По его словам, ведомство, судя по ходатайству, не намерено ждать 30-дневного срока до вступления решения в законную силу, передает «Интерфакс». Илья Новиков пояснил, что на ответчиков могут возложить обязанность ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией, который власти считают иностранным агентом, и штабы Навального сразу после решения суда. Мосгорсуд продолжает рассмотрение иска прокуратуры. Заседание продолжается больше 12 часов.