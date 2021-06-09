Президент России раскритиковал украинский законопроект о коренных народах

Владимира Путина возмутило то, что в их числе не упомянуты русские. По словам российского лидера, деление людей на коренных и остальных напоминает политику нацистской Германии.

В то же время, в тексте украинского законопроекта в числе коренных народов не упоминаются и сами украинцы. В таком качестве указаны крымские татары, караимы и крымчаки. Согласно документу, коренным народом считается этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.