Около 12 часов продолжается заседание по иску прокуратуры с требованием признать ФБК экстремистской организацией

В Мосгорсуде уже около 12 часов продолжается заседание по иску прокуратуры с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией. По мнению адвокатов ФБК*, решение может быть вынесено уже сегодня.

За все время, пока идет заседание, судья объявлял перерыв лишь дважды – причем на непродолжительное время, сообщает правозащитный проект «Команда 29». По словам адвокатов проекта, которые оказывают юридическую защиту ФБК, за это время были отклонены практически все их ходатайства – в том числе об отводе судьи и рассекречивании дела.

Как утверждают юристы, в материалах, представленных столичной прокуратурой, нет доказательств экстремисткой деятельности фонда, а также штабов политика Алексея Навального. Представители ведомства, в свою очередь, в ходе слушаний говорили, что считают такой деятельностью, в том числе, проведение несогласованных акций. Одновременно прокуратура полагает, что ФБК пыталась сменить конституционный строй. Адвокаты «Команды 29» также подчеркнули, что с требованиями ведомства согласились МВД и министерство юстиции.

Сейчас стороны перешли к прениям, при этом выступление прокуроров заняло, как утверждается, меньше минуты. Представители следственных органов ход суда не комментируют.

* Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом.