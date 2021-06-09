Посольство России в Зимбабве сообщило, что в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник»

Передавать ее собираются в пятницу, по данным ТАСС, в торжественной церемонии примет участие президент страны Эммерсон Мнангагва. В дипмиссии отметили, что приобретение и доставку вакцины профинансировала российская алмазодобывающая компания «Алроса».