К Ксении Собчак подан иск на 50 миллионов рублей из-за конфликта на Петербургском международном экономическом форуме

В Останкинский суд Москвы обратилась основатель компании оказания юридических услуг Эльнара Троицкая. Агентству ТАСС она сказала, что телеведущая ее оскорбила. По ее словам, поводом для судебного разбирательства стал адресованный ей на форуме вопрос Собчак, на какую панель она пришла.

