Музей Ледового побоища, как сообщил его директор, прекратил прием туристов из-за разбитой дороги

Владимир Потресов рассказал одному из проектов «Радио Свобода», который власти считают СМИ-иноагентом, что большой автобус сядет на первой же рытвине. По его словам, в деревне Самолва, где находится музей, стали строить мемориальный комплекс по случаю 800-летия князя Александра Невского и дорогу привели в аварийное состояние тяжелые грузовики. Чиновники в Псковской области, в свою очередь, уверяют, что дорогу ремонтируют ежедневно.