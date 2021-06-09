Владимир Путин считает, что украинский законопроект о коренных народах вынудит миллионы людей покинуть страну

По словам президента России, многие будут вынуждены это сделать, не желая быть людьми второго сорта, или же им придется переписать свою национальность. Как передает ТАСС, об этом Путин сказал в интервью федеральному телевидению. Он подчеркнул, что идея делить народы на коренные и нет ему напоминает практику нацистов. Президента России возмутило то, что в законопроекте русские не упоминаются в качестве коренного народа. При этом в самом документе говорится, что коренным народом считается этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.
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