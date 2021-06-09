Суд оставил приговор аспиранту МГУ Мифтахову по делу о нападении на офис ЕР без изменений

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, получившему шесть лет колонии общего режима по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино. Как сказала адвокат Светлана Сидоркина в эфире «Эха Москвы», защита будет обжаловать данное решение в суде кассационной инстанции.

«Сегодня в суде апелляционной инстанции Мосгорсуда состоялось рассмотрение апелляционных жалоб, поданных защитой Азатом Мифтаховым. Несмотря на наши надежды, к сожалению, суд вынес решение о том, чтобы оставить наказание Азату Мифтахову без изменения. Решение суда апелляционной инстанции считаю несправедливым, и мы будем его обжаловать в суде кассационной инстанции», — сказал адвокат.

Мосгорсуд изменил лишь в части исключения из приговора сведений о дымовой шашке, как оружие, примененное при совершении вмененного преступления, добавила С.Сидоркина.

«Суд постановил, что в деле был еще молоток, которым разбивали стекло, поэтому молоток можно оценивать, как оружие и достаточно для квалификации действий для всех участников данного уголовного дела по статье 213 части 2 -хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору — она предполагает наличие оружия или предмета, который можно оценить, как оружие», — сказала адвокат.

Математик, выпускник МГУ Азат Мифтахов был приговорен к 6 годам колонии общего режима. По версии обвинения, он вместе с другими людьми разбил окно в одном из московских офисов «Единой России» в январе 2018 года.