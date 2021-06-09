Дмитрий Медведев уверен, что «Единая Россия» никогда не закончит, как КПСС

Лидер партии заявил, что «единороссы», в отличие от членов советской правящей партии, отвечают перед людьми. Медведев напомнил, что КПСС ни перед кем не отчитывалась и на выборах практически ни с кем не конкурировала, — передает ТАСС. На заседании высшего генерального совета партии Медведев также призвал однопартийцев не стесняться говорить о достижениях.

