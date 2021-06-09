Тверской суд Москвы отказался арестовать бизнесмена Дмитрия Зотова, обвиняемого в мошенничестве на миллиард рублей

Бывший гендиректор компании «Трансфин-М» остался под подпиской о невыезде, — сказал агентству РИА Новости его адвокат Роман Костенко. По его словам, против ареста на заседании возражал и прокурор. Дело против Зотова возбудили почти три года назад. Из СИЗО его отпустили после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Зотов входил в так называемый «лондонский список» бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что их сразу не арестуют.

