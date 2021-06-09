Больше десяти часов продолжается судебное заседание Мосгорсуда по делу структур Алексея Навального

Прокуратура их требует признать экстремистскими организациями. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который власти считает иностранным агентом, и о штабах политика. Как сообщил в своем твиттере адвокат Владимир Воронин, рабочий день суда завершился больше 2,5 часов назад, но несмотря на это, суд отказал в перерыве. Юрист добавил, что вскоре начнется ночное время, и что со времен смерти Сталина ночные судебные процессы в России запрещены.

