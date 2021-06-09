Группа «АлоэВера» сообщила об отмене концертов из-за давления на организаторов

Солистка «АлоэВера» и жена политика Ильи Яшина Вера Мусаелян сообщила о вынужденной отмене концертов в Казани на фестивале «Стереолето». Как она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», организаторы мероприятий ссылаются на строгие рекомендации, поступившие им от неизвестных чиновников.

«Нет никакой конкретики. И никто из организаторов мне не может сказать, кто им звонил, по какой причине отменяют. Нет никакого постановления о том, что у нас какие-то экстремистские или противогосударственные тексты. Есть такие околопонятные фразы о том, что нежелательно выступление группы. И дальше что-то вроде: «Вы же сами понимаете, что разные проверки Роспотребнадзора сейчас, и вообще безопасность фестиваля. Вы же не хотите, чтобы были проблемы?». Примерно такие вещи мне передают организаторы», — рассказала В.Мусаелян.

Вера Мусаелян добавила, что сами организаторы концертов обескуражены необходимостью отменять выступление коллектива и не знают, как поступать в такой ситуации.

«У меня такое впечатления, что это не связано с творчеством группы, потому что наши тексты простые — про любовь, свободу и радость. Поэтому эта история точно не о том, что мы ведем какую-то подрывную деятельность. Кроме того, что я полгода назад вышла за Яшина замуж, у меня нет больше никаких предположений», — отметила она.

Ранее группы «Ногу свело!», «Порнофильмы», «Тараканы», «Несчастный случай», музыкант Noize MC запустили петицию с требованием прекратить давление на исполнителей из-за их гражданской позиции.