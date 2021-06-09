Опросы «Левада-центра»* показывают, что каждый пятый россиянин желает покинуть страну. Как сказал социолог «Левада-центра» Степан Гончаров в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что за два последних года доля желающих покинуть Россию увеличилась и одной из основных причин может быть недовольство качеством жизни.

«Необходимо смотреть на динамику, и если посмотреть на то, как отвечали люди раньше, то увидим, что этот показатель числа желающих уехать он на уровне 2011-2013 гг., когда был пик протестных настроений, когда была ситуация разочарования существующей властью, и отсутствия видимых путей разрешения проблемы, и это, наверное, создавало апатию, и какую фрустрацию у многих людей. И это выражалось, в том числе, в повышенном желании уехать», — сказал он.

По словам С.Гончарова, 22% жителей России хотело бы переехать за границу на постоянное место жительства, а еще 77% не стали бы этого делать.

Сейчас чаще других страну хотят покинуть россияне в возрасте 18-24 лет — 48%. Это несколько ниже результатов опроса, проведенного в сентябре 2019 года, когда об отъезде из России говорили 53% молодых россиян.

Но по словам С.Гончарова, процент людей в возрасте 44-54 лет, желающих покинуть страну, увеличился с 10% до 20%.

«Если посмотреть на возраст респондентов, то это желание не среди молодых, а также в группах среднего возраста. И это такой интересный показатель, поскольку молодежь она более мобильна, но люди среднего возраста, а это уже с 2017 года такой стабильный рост наблюдается, он символизирует нарастающее разочарование ситуацией в стране. Люди в возрасте 44-54 лет, процент желающих уехать вырос с 10% до 21% за четыре года. Это больше отражает отношение к существующей ситуации в стране», — отметил социолог.

Меньше всего хотели бы уехать люди в возрасте 55 лет и старше (7%).

* «Левада-центр» — признан российскими властями иноагентом.