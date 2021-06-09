На президентских выборах Монголии, как передают местные СМИ, победил глава правящей партии Ухнаагийн Хурэлсух

По данным генеральной избирательной комиссии, за него проголосовали почти 780 тысяч избирателей из более чем двух миллионов пришедших на участки. Всего кандидатов было три. Согласно поправкам в Конституцию, жители Монголии впервые избрали главу государства на шесть лет.

