Представитель корпорации сказал изданию Форбс, что это связано с техническими неполадками, которые уже устранены. Ранее пользователи сообщали в Твиттере, что не могут вызвать такси и жаловались на работу поисковика и почты.
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе некоторых своих сервисов
Представитель корпорации сказал изданию Форбс, что это связано с техническими неполадками, которые уже устранены. Ранее пользователи сообщали в Твиттере, что не могут вызвать такси и жаловались на работу поисковика и почты.