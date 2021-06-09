В российском МИДе назвали невиданной подлостью призыв Светланы Тихановской к новым санкциям

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что на предприятиях, которые могут попасть в черный список, работают белорусские граждане. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время выступления по видеосвязи в американском Сенате призвала, в частности, к санкциям против «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которые, по ее словам, финансируют режим Александра Лукашенко.

