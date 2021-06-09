Видеоблогер Дмитрий Ларин доставлен на допрос в Петербурге по делу Юрия Хованского

Ларин написал в своем телеграм-канале, что его взяли во дворе и он находится в статусе свидетеля. К видеоблогеру Юрию Хованскому пришли с обысками утром, его обвинили в публичном оправдании терроризма из-за песни, где упоминается теракт на Дубровке.

