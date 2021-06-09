Владимир Путин заявил, что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит серьезный удар по русскому народу. Соответствующий законопроект президент России назвал уродливым, — передает ТАСС. По словам Путина, реализация этого документа вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность. Путин подчеркнул, что делить народы на коренных и нет – абсолютно неприемлемо, и это не соответствует нормам международного права. Российский лидер сказал, что ему это напомнило теорию и практику нацистской Германии, — цитирует телеинтервью президента РИА Новости.

Накануне украинский политолог Владимир Фесенко в интервью телеканалу «Дождь» отметил, что в этом законопроекте нет и самих украинцев. Речь идет о том, чтобы уважать права крымских татар.