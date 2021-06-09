Журналисты, сопровождающие президента США в турне по Европе, не смогли вылететь вовремя из-за цикад

Насекомые забились в двигатель самолета в международном аэропорту Далласа в Вашингтоне, — пишет издание The Hill. По его сведениям, вылет был задержан примерно на 7 часов, пока аппарат Белого дома готовил другой самолет. Джо Байден сегодня отправляется в Европу в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства.