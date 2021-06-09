УЕФА приостановил дело в отношении клубов-основателей Суперлиги

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Речь идет об испанских «Реале» и «Барселоне» и итальянском «Ювентусе». Дело возбудили в конце мая из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. Девять других клубов после протестов болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА вышли из недавно созданной Суперлиги.