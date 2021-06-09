Znak.com: Только три единоросса из более чем 300 смогли вчера досидеть до конца заседания Госдумы

Издание Znak.com утверждает, что только три единоросса из более чем 300 смогли вчера досидеть до конца заседания Госдумы. Оно длилось почти 9,5 часов без перерыва, что стало своеобразным рекордом. Издание отмечает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин вел заседание примерно до 15 часов, потом передал полномочия своему заместителю Ивану Мельникову. Уже через час, по словам депутата от ЛДПР Сергея Иванова, все стали расходиться. Парламентарий отметил, что ушел в то же время, потому что он не идиот — выступать перед пустым залом.

