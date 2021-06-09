Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США расширить санкции против властей Белоруссии

По ее словам, стоит ввести ограничения в отношении предприятий «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Тихановская заявила, что они финансируют режим Александра Лукашенко. Бывший кандидат в президенты выступила по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената.

