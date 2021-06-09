Басманный суд Москвы продлил меру пресечения для журналистов издания DOXA до середины сентября

Как сообщили в самом издании, Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич по-прежнему будет запрещено выходить из дома, кроме времени с восьми до десяти утра. Также им нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. У Басманного суда был задержан участник одиночного пикета. Сотрудники студенческого издания DOXA проходят по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

