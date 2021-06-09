Дмитрий Быков о своем отравлении: Моему авторскому самолюбию льстит, что я так сильно им не нравлюсь

Писатель Дмитрий Быков прокомментировал расследование The Insider и Bellingcat в связи с покушением на его убийство сотрудниками ФСБ. Как сказал писатель в прямом эфире «Эха Москвы», его «авторскому самолюбию льстит», что он так не нравится власти.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждают, что в покушении на убийство писателя Дмитрия Быкова в 2019 году участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые летом прошлого года предположительно отравили оппозиционера Алексея Навального.

«Когда меня отравили, меня очень удивила массовая поддержка: жене, детям, мне. Прижизненные некрологи, которые мне было приятно читать. Сейчас идет такая обратная волна – они не могут простить себе тогдашнего такого сочувствия. Очень многие люди, в том числе и из либерального лагеря, пишут: самореклама, самопиар, предвыборная акция, кому он нужен и т.д., и «жалко, что не добили» — нескрываемая досада, что у ФСБ не получилось. Это признаться, глубоко задевает мое авторское самолюбие. С другой стороны, моему авторскому самолюбию льстит, что я так сильно им не нравлюсь. И это, я бы так сказал, такая «государственная премия». Но премия в том виде, в каком ее сегодня принять незазорно», — сказал Д.Быков.

По словам писателя, видимо у исполнителей не было установки на убийство. «Тут, вероятно, не было установки на убийство, а на то, чтобы надолго и полноценно изувечить. Но усилиями врачей, которым я всегда выражаю неизменную благодарность, и сейчас благодарю, надолго изувечить не получилось, и получилось спасти», — сказал он.

Д.Быков также отметил, что в то время, о чем идет речь в расследовании изданий, лично он слежки не замечал. «Я ничего такого не замечал. И может не хотел ничего такого замечать. Эти люди, которые летали теми же рейсами, и ровно в те же города, в которых я выступал – это мало похоже на простое совпадение.

А что я чувствовал при этом? Да ничего я не чувствовал, я их не замечал», — сказал писатель.