Сальвадор первым в мире легализовал биткоин в качестве платежного средства

Соответствующий закон одобрил парламент страны. За проголосовали 62 депутата из 84. Эксперты поясняют, что переводы в криптовалюте от граждан Сальвадора, работающих за рубежом, родственникам на родину, вероятно, смогут избежать налогообложения в других странах.

