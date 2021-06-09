Американский президент Джо Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сегодня сообщили в Белом доме. Дональд Трамп подписал соответствующие указы в августе прошлого года. Тогда администрация США сочла эти китайские приложения угрозой для национальной безопасности, поскольку у них есть доступ к личным данным американцев. На практике эти указы выполнялись не полностью, поскольку некоторые положения оспорили в суде. Как отмечает агентство Associated Press, администрация Байдена намерена провести собственный анализ того, насколько китайские приложения безопасны.

