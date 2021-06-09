Синод РПЦ освободил от должности архиепископа Гродненского Артемия, который критиковал власти Белоруссии

Как сообщается на сайте Московского патриархата, 69-летнего архиерея отправили на покой по состоянию здоровья. Архиепископ Артемий был единственным высокопоставленным представителем РПЦ в Белоруссии, который публично осудил насилие при разгоне протестов против результатов президентских выборов.