По данным Росстата, с начала года морковь подорожала на 84%, картофель – на 70%, — передает РИА Новости. За тот же период помидоры подешевели на 6,5%, огурцы – на 20%. В годовом выражении уровень инфляции приблизился к 6,2% при целевом уровне в 4%, — передает Интерфакс. В этой связи аналитики ожидают, что в пятницу Центробанк вновь повысит ключевую ставку.

