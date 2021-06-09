Портрет британской королевы Елизаветы II был снят со стены колледжа в Оксфорде по требованию студентов

Как передает медиакомпания Би-би-си, они сочли изображение символом колониализма. Министр образования Гэвин Уильямсон назвал этот шаг абсурдным. Глава колледжа, в свою очередь, отметила, что речь идет о распечатке фотографий королевы, которую повесили сами студенты несколько лет назад – и теперь они же ее сняли. Она отметила, что поддерживает право студентов на свободу слова и политические дебаты.