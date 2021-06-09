Так, нельзя будет проехать по Невскому проспекту. По улицам с плотным туристическим потоком скорость электросамокатов будет ограничена до 10 километров в час, — рассказал телеканалу «78» глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, также будет запрещено пользоваться этим видом транспорта людям в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в Петербурге прошла серия обысков в офисах компаний, которые предоставляют краткосрочную аренду электросамокатов. Они связаны с делом об оказании небезопасных услуг, которое возбудили после наездов на людей.
Власти Петербурга решили запретить или ограничить движение электросамокатов на время чемпионата Европы по футболу
Так, нельзя будет проехать по Невскому проспекту. По улицам с плотным туристическим потоком скорость электросамокатов будет ограничена до 10 километров в час, — рассказал телеканалу «78» глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, также будет запрещено пользоваться этим видом транспорта людям в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в Петербурге прошла серия обысков в офисах компаний, которые предоставляют краткосрочную аренду электросамокатов. Они связаны с делом об оказании небезопасных услуг, которое возбудили после наездов на людей.