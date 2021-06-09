Власти Петербурга решили запретить или ограничить движение электросамокатов на время чемпионата Европы по футболу

Так, нельзя будет проехать по Невскому проспекту. По улицам с плотным туристическим потоком скорость электросамокатов будет ограничена до 10 километров в час, — рассказал телеканалу «78» глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, также будет запрещено пользоваться этим видом транспорта людям в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в Петербурге прошла серия обысков в офисах компаний, которые предоставляют краткосрочную аренду электросамокатов. Они связаны с делом об оказании небезопасных услуг, которое возбудили после наездов на людей.

