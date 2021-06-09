Znak.com: Около 80% депутатов Госдумы не смогло досидеть до конца заседания парламента во вторник

Около 80% депутатов Госдумы, по данным интернет-издания Znak.com, не смогло досидеть до конца заседания парламента во вторник. Оно продолжалось рекордные 9 часов 20 минут без перерыва.

Изначально, как отмечается, в зале пленарных заседаний Думы зарегистрировались 409 депутатов. По последнему, 127-му вопросу повестки – об изменениях в Водный кодекс России – голосовали только 89 парламентариев. Самыми недисциплинированными оказались депутаты от «Единой России»: к концу заседания осталось только три члена фракции из более чем 300 депутатов. От фракции «Справедливая Россия» голосовали чуть более 60% от общей ее численности, от ЛДПР – почти три четверти. Фракция КПРФ же во время обсуждения последнего вопроса, по данным парламентской системы, была представлена в полном составе.

Некоторые депутаты Госдумы, между тем, уверяют, что на деле в зале к концу более чем 9-часового заседания присутствовало меньшее количество парламентариев. По утверждениям депутата-«справедливоросса» Валерия Гартунга, ему пришлось выступать практически перед пустым залом, в котором находилось не более 30 человек. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, признался, что сам ушел еще около 16 часов, поскольку к этому моменту в Госдуме уже почти никого не было. Ситуацию он назвал «издевательством».

В руководстве Госдумы отсутствие подавляющего числа депутатов к концу рекордного по длительности заседания не комментировали.