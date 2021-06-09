Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, судья не сообщил, что в 2018-ом году ему предлагали повлиять на результат матча отборочного раунда Лиги Европы между клубами «Вентспилс» и «Бордо».
УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет
Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, судья не сообщил, что в 2018-ом году ему предлагали повлиять на результат матча отборочного раунда Лиги Европы между клубами «Вентспилс» и «Бордо».