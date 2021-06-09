Ж/д компании предупреждают об усилении контроля за ношением масок и перчаток в электричках Москвы и Подмосковья

Железнодорожные компании предупреждают об усилении контроля за ношением масок и перчаток в электричках Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сегодня Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отчитался о более четырех тысячах новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки. Это максимальный показатель с середины января. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что рост заболеваемости связан с несоблюдением профилактических мер.

