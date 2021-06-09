Музей Ледового побоища в Псковской области объявил о закрытии из-за аварийного состояния ведущей к нему дороги

Как сообщил в фейсбуке директор музея Владимир Потресов, дорогу разрушила техника, доставляющая материалы для монумента Александру Невскому в поселке Самолва, где находится и музей. Там планируют установить памятный камень, посвященный восьмисотлетию князя Александра Невского.