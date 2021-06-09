Она написала в Инстаграме, что организаторам выступлений в разных городах стали звонить с требованиями их отменить. Муж певицы, политик Илья Яшин, в своем твиттере отметил, что «все как обычно – наказывают членов семьи врагов народа».
Певица Вера Мусаелян сообщила, что ее группе «Алоэ Вера» стали запрещать концерты
Она написала в Инстаграме, что организаторам выступлений в разных городах стали звонить с требованиями их отменить. Муж певицы, политик Илья Яшин, в своем твиттере отметил, что «все как обычно – наказывают членов семьи врагов народа».