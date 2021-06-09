Верховный суд Белоруссии оставил под арестом бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико

Экс-глава Белгазпромбанка находится под стражей больше года по обвинению в коррупции. К участию в президентских выборах его не допустили. Под стражей остается и Сергей Тихановский, который также собирался быть конкурентом Александра Лукашенко на выборах президента. Его супруга, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, этим вечером выступит в американском Сенате.

