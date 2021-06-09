Европарламент одобрил сегодня решение о введении единого внутреннего ковид-сертификата, который позволит европейцам вернуться к свободе передвижения между странами ЕС.

Сайт Би-би-си отмечает, что документ станет не обязательным, но желательным инструментом, при помощи которого единая Европа надеется спасти лето” для почти полумиллиарда граждан «крупнейшего политического союза на планете». Сертификат будет единым для всех входящих в это объединение государств, который удостоверит факт сделанной прививки, наличие отрицательного ПЦР-теста или факт перенесенного ковида. Его цель, подчеркивает издание, — избежать хаоса прошлого летнего сезона, когда каждая страна вводила собственные ограничительные и пропускные правила, что фактически привело к приостановке действия Шенгенского соглашения о безграничном пространстве в Европе. Выглядеть документ будет как QR-код в бесплатном приложении для смартфона, однако пограничниками будут приниматься и распечатанные версии.

Би-би-си обращает внимание на некоторые особенности сертификата, например, на то, в него нельзя вписать провеленные тесты на антитела. В то же время отметки о вакцинации ставятся туда после любой прививки из четырех одобренных в Евросоюзе. На сегодня речь идет о вакцинах Pfeizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson. Особо оговаривается, что каждое государство, по своему усмотрению, может принимать у себя граждан ЕС, привитых не одобренными в других странах прививками, такими как, например, российские и китайские.

Около трети стран Евросоюза уже выдают гражданам и резидентам внутренние европейские ковид-паспорта, сообщается в публикации. — Остальных Брюссель подталкивает к этому соответствующим законом, а также субсидированием ПЦР-тестов: Еврокомиссии не удалось сделать их полностью бесплатными, но тем не менее, в эту процедуру было инвестировано не менее ста миллионов евро. Данная информация, как указывают наблюдатели, особенно важна для молодых людей, до которых массовая вакцинация еще не дошла, и тест для них — пока единственная возможность легально отправиться в путешествие по Евросоюзу. Как передает корреспондент португальской радиостанции TSF в Брюсселе, там настоятельно призывают правительства стран ЕС начать выдавать ковид-сертификаты как можно раньше, чтобы в начале июля, когда они начнут официально действовать, на внутренних границах объединенной Европы не образовывались километровые пробки.

Брюссель также рекомендует властям не завышать стоимость ковид-тестов для своих граждан, сделав их доступными для каждого европейца.