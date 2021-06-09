В Москве будут открыты дополнительные больницы в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом

Мэр Сергей Собянин сообщил об этом после того, как оперативный штаб объявил о более чем четырех тысячах новых случаев коронавируса за сутки.

При этом московские власти не планируют вводить новых жестких ограничений. Будет усилен контроль за масочно-перчаточным режимом в общественном транспорте, торговых центрах и на предприятиях.

Писатель Виктор Шендерович уверен, что в пренебрежении представителей власти масочным режимом прослеживается общее отношение россиян к самим себе. Такое мнение Виктор Шендерович высказал в эфире «Эха Москвы».

Тем временем, магазины и другие общественные помещения могут получить штраф в 300 тысяч рублей, если в них находятся посетители без масок.