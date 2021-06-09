Власти Рязанской области считают, что на установление причины возгорания в больнице имени Семашко займет около месяца

Власти Рязанской области считают, что на установление точной причины возгорания в больнице имени Семашко займет около месяца. Будет проведено несколько экспертиз. Следователи продолжают осмотр места происшествия, изучают документы.

Пожар произошел в реанимационном отделении, где находились пациенты с осложнением после заражения коронавирусом. Некоторые подробности сообщил помощник министра здравоохранения Алексея Кузнецов.

В качестве предварительной причины происшествия власти называют возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил эту версию.

Минпромторг утверждает, что не поставлял аппаратов ИВЛ в больницу имени Семашко в Рязани. Судя по всему, загорелся аппарат китайского производства – по крайней мере, так говорят чиновники.