В Адлере задержали мужчину, который застрелил из ружья двух судебных приставов

60 летний Вартан Кочарян добровольно сдался властям, не оказав сопротивления. Он был не согласен с решением суда, который предписал снести на его участке незаконно возведенные строения. В пресс-службе краевого управления следственного комитета сообщили, что причиной конфликта был гараж. Когда приставы приехали в сопровождении специальной техники, с тем, чтобы следить за процессом сноса, Кочарян сперва отказался впустить их на участок, а затем убил обоих на месте выстрелами из охотничьего ружья, которым, как выяснилось позже, владел незаконно. Рабочий, приехавший вместе с ними, был ранен, но его жизни ничего не угрожает. Перед тем, как его задержали, мужчина заявил, что ни о чем не жалеет, поскольку ему не давали оформить землю в собственность и он совершил преступление, потому, что его вынудили это сделать.



По статьям, которые могут быть вменены задержанному ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.