В Окружном суде Гааги перешли к обсуждению вопроса причастности обвиняемых к крушению «Боинга» в небе над Украиной

В частности, были оглашены позиция обвинения и его доказательства по делу.

В ходе очередного заседания коллегия судей представила как основную версию трагедии, произошедшей в июле 2014 года, так и реакцию следователей на альтернативные предположения. Голландская прокуратура, как говорилось в ходе слушаний, установила четырех обвиняемых, которых считают ответственными за сопровождение и охрану зенитного ракетного комплекса «Бук». Именно из этой установки, как считает следствие, и был сбит малазийский «Боинг».

При этом суд подчеркнул, что у стороны обвинения нет прямых доказательств, подтверждающих перевозку «Бука» непосредственно из России. В частности, отсутствуют фотографии и свидетели транспортировки через границу. Международное следствие, по данным судей, объясняет это тем, что комплекс прибыл в зону конфликта в Донбассе ночью, а перевозку подтверждают данные с вышек мобильной связи. Вместе с тем, в деле есть показания свидетелей, которые утверждают, что видели транспортировку «Бука» на последнем отрезке его пути в день крушения «Боинга», неподалеку от Донецка. Сопровождали его, как считает следствие, сепаратисты, а также российские военные.

Сторона обвинения также отвергла показания украинской пары, утверждавшей, что ракета по малазийскому лайнеру была запущена из населенного пункта Амвросиевка, подконтрольного Украине. Следователи ссылаются на экспертов, которые настаивают, что город находится слишком далеко от места трагедии.

На этом фоне глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что США утаивают важнейшие факты, касающиеся крушения «Боинга». Речь, по его словам, идет о спутниковых снимках, сделанных в месяц, когда произошла катастрофа.

По версии следствия, ЗРК «Бук», из которой была выпущена ракета по «Боингу», базировался в военной части под Курском. Причастными к его транспортировке международная группа считает бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина, известного как Стрелков, а также его подчиненных Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. Все они отрицают свою вину и не присутствуют на слушаниях, а адвокатов направил только Пулатов.

В результате крушения «Боинга» в небе над Украиной погибли почти 300 человек. Россия свою причастность к трагедии отрицает.