ГД приняла закон о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных иностранных неправительственных организациях

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных иностранных неправительственных организациях. «Единоросс» Василий Пискарев утверждает, что подобные структуры активно работают против России.

Согласно законопроекту, денежные переводы в России попадут под контроль Росфинмониторинга – вне зависимости от суммы перевода. Это норма начнет действовать с первого октября. Перечень стран, из которых будут приходить переводы, будет сформирован по согласованию с Центральным банком. При этом документ будет в ограниченном доступе – его банком направят через личные кабинеты.

Профессор Школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов сказал, что банкирам не нравится перекладывание на них функций контроля.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал в эфире телеканала РБК, что новые правила потребуют от банков дополнительных расходов.

Профильные ассоциации выступили с предложениями о том, как упростить ситуацию, однако шансов быть учтенными у них не много, — пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

