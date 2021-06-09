Мосгорсуд рассматривает требование прокуратуры о признании ряда структур Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд сегодня рассматривает требование прокуратуры о признании ряда структур Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание проходит в закрытом режиме. Судья отклонил все ходатайства ответчиков.

Прокуроры в сопровождении охраны, адвокаты с чемоданом ходатайств, десятки журналистов и полицейские патрули – такую картину можно было наблюдать около 10 утра во дворе Мосгорсуда перед началом заседания по запрету Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального* и Движения в защиту прав граждан. Журналисты так и остались на улице. Заседание закрыли от посторонних, поскольку дело засекречено. Адвокат Владимир Воронин в перерыве признался, что сам не понимает, какие именно материалы являются секретными.

Ходатайства из того самого чемодана была озвучены, но судья Вячеслав Полыга их отклонил. На слушаниях то и дело звучала фамилия Алексея Навального. При этом на предложение адвокатов вызвать его свидетелем суд ответил отказом. Не захотел председательствующий слушать показания политолога Екатерины Шульман – ее также заявляла защита. Не стали приглашать и прокурора Москвы Дениса Попова – один из героев расследования Навального.

Именно столичное управление прокуратуры считает, что ФБК*, который российские власти признали иностранным агентом, и две другие структуры, связанные с осужденным политиком, готовят цветные революции для свержения конституционного строя в России. Однако доказательная база у прокуроров явно хромает, на это обращает внимание еще один представитель ответчика Илья Новиков.

Представляя свои доказательства, прокуроры заявили, что обещание компенсировать расходы за участие в массовых акциях – не что иное, как финансирование экстремистской деятельности.

По мнению адвокатов, решение о признании структур Навального экстремистскими может быть принято до конца дня.

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом